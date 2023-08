Scivola in piscina, 20enne in ospedale con l'elicottero

Ha perso l'equilibrio ed è scivolata in piscina, sbattendo contro il bordo e riportando traumi in diverse parti del corpo, la 20enne che è stata portata in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.

È successo poco prima delle 17 a Casanova, frazione di Rovegno, in un impianto sportivo di via Relama.

Sul posto, la Pubblica Assistenza Fontanigorda e l'automedica Golf 1, insieme con l'elisoccorso Grifo 1 che ha portato la ragazza in codice giallo al San Martino.