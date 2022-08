Scippo della collana in oro in via XX Settembre e in corso Italia

Nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 agosto i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio. I militari hano arrestato tre persone (due a Genova ed una Sestri Levante). Nel corso del fine settimana sono stati anche denunciati otto giovani, tutti di origine marocchina.

Un 25enne con pregiudizi di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish suddivisi in dosi e oltre 100 euro, considerati provento dell'illecita attività.

Quattro persone, di cui tre minorenni, sono stati sanzionati per invasione di edifici pubblici poiché si erano introdotti all'interno di uno stabile di proprietà dell'agenzia Arte. All'atto del controllo uno di loro ha opposto resistenza ed è stato trovato in possesso di un coltello per cui è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi/oggetti atti a offendere.

Nei guai anche un minorenne, accusato di furto aggravato, poiché, dopo aver forzato la porta d'ingresso di bar, si è impossessato del denaro contenuto dentro la cassa, dandosi alla fuga. Individuato da una pattuglia, è stato bloccato nelle vie limitrofe.

Un altro minorenne è stato denunciato per furto con strappo. Il giovane, in via XX Settembre, ha strappato dal collo di un genovese una collana in oro, dandosi alla fuga, ma è stato individuato e fermato subito dopo dai carabinieri. Perquisito, è stato trovato in possesso di un'altra collana in oro, un telefono cellulare e 200 euro, presumibile provento di altri reati.

Infine un 30enne è stato denunciato per il reato di rapina. L'uomo, nei pressi di una discoteca di corso Italia, ha strappato dal collo di un passante due collane in oro, dandosi alla fuga, ma è stato raggiunto poco dopo dalla vittima con cui è iniziata una colluttazione. I militari sono intervenuti prontamente sul posto, evitando conseguenze più gravi.