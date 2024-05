Apre portiera del taxi e scippa una donna: paura in serata

Paura a Genova intorno alle ore 23 di mercoledì 29 maggio 2024. Una donna ha chiamato la polizia e ha raccontato di essere stata derubata dello smartphone mentre si trovava seduta sui sedili posteriori di un taxi fermo in via della Marina. Uno sconosciuto le si era avvicinato e dopo averle aperto la portiera le aveva strappato con violenza il cellulare dalle mani.

I poliziotti, dopo aver raccolto una descrizione del fuggitivo, hanno avviato le ricerche e hanno fermato un 26enne in via San Lorenzo, l'uomo è stato trovato in possesso del telefono appena rubato e di un pezzo di hashish per il quale è stato sanzionato in via amministrativa.

Poco dopo, negli uffici della Questura, è stata invitata la vittima dello scippo alla quale è stato riconsegnato il telefono rubato. Il 26enne, arrestato, sarà giudicato per direttissima.

