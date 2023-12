Raffica di scippi nella notte, un'aggressione violenta nel centro storico

Notte di scippi nel quartiere di Castelletto e in centro storico.

La polizia è stata chiamata a intervenire in seguito a diverse segnalazioni di furti con strappo tra via Acquarone e Spianata Castelletto. Le vittime hanno riportato di essere state avvicinate da uomini che gli hanno portato via il cellulare dalle mani e chiesto il portafogli per poi darsi alla fuga.

L'episodio più violento si è registrato dopo le 2 in centro storico. Stava rientrando a casa l'uomo che è stato aggredito e buttato a terra per portargli via tutto ciò che aveva in tasca. Inerme si è accasciato a terra sbattendo la testa. È stata la provvidenziale chiamata di un residente a far arrivare i mezzi di soccorso che hanno trasportato la vittima in codice giallo al San Martino.

Su tutti gli episodi indaga la polizia, anche grazie alla visione dei filmati catturati dal sistema di videosorveglianza cittadino.