Scippo catenina, due casi nel ponente in poche ore

Nella notte tra sabato e domenica doppio scippo a ponente.

Il primo in via Due Dicembre, a Pra', ai danni di un uomo che stava facendo jogging da solo. Il secondo in via Voltri, vittima una donna ecuadoriana di 47 anni: entrambi i malcapitati hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati da due giovani uomini in scooter che, dopo averli spinti, hanno strappato loro le catenine d'oro che portavano al collo.

Sui due casi, che potrebbero essere collegati, indaga la polizia.