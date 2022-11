Mamma col passeggino scippata, 24enne denunciato

Stava passeggiando con i due figli quando ha visto un uomo, con mossa fulminea, afferrare una borsa da un passeggino momentaneamente incustodito. La mamma allora ha iniziato a correre, con i bambini che hanno partecipato a questa strana maratona, fino all'arrivo della polizia che era stata, nel frattempo, avvisata.

L'episodio si è verificato ieri in via Turati, nel centro storico. Gli agenti delle volanti, grazie alla descrizione fornita dalla donna, hanno trovato l'autore dello scippo, un marocchino di 24 anni, che è stato denunciato per furto aggravato, possesso d'armi e ricettazione.

Addosso aveva anche un telefonino, una collanina e un ciondolo, con ogni probabilità rubati in precedenza, e un coltellino svizzero. Per questo è stato denunciato oltre che per il furto anche per ricettazione e porto d'arma.