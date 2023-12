Scippa una donna e aggredisce i carabinieri, 20enne in manette

Un ragazzo di 20 anni, proveniente dall'Algeria, è stato arrestato ieri, sabato 30 dicembre, dopo aver scippato una donna aggredendo poi i carabinieri.

Vittima dell'aggressione è una donna di 50 anni, raggiunta alle spalle dal 20enne che le ha strappato la borsa mentre camminava in piazza Vittorio Veneto.

Alcune persone presenti sul luogo hanno cercato di inseguire il ladro, chiamando allo stesso tempo i soccorsi. Sentendosi braccato, il giovane ha lanciato via la borsetta che è stata poi recuperata dalla legittima proprietaria.

I carabinieri, che hanno sentito i testimoni, sono riusciti a ottenere un identikit sufficiente per rintracciare il 20enne, poco lontano. Ma non è finita, perché il ragazzo anziché consegnarsi ai militari ha cercato di scappare colpendo i carabinieri. A questo punto è finito in manette.