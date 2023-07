Treni, sciopero rinviato

È stato rinviato a un'altra data - che verrà comunicata non appena sarà chiarita - lo sciopero del personale della circolazione di Rfi che era stato programmato dalle 9 alle 17 di domani, mercoledì 5 luglio. A indire la protesta, le segreterie regionali delle sigle sindacali Filt-Fit-Uilt-Fast-Ugl e Orsa.

Le otto ore di sciopero avrebbero portato a ritardi e cancellazioni, modifiche ai treni regionali in Liguria e nelle regioni limitrofe, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Dunque i lavoratori hanno scelto di non incrociare più le braccia nella giornata di domani, in attesa di fissare una nuova data secondo gli ultimi sviluppi.