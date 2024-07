Sciopero treni, in arrivo 24 ore di stop: previsti ritardi e cancellazioni

È in arrivo uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7, indetto dalle sigle sindacali di base: per il prossimo weekend, dunque, sono previste 24 ore di potenziali ritardi, disagi e cancellazioni.

L’agitazione può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Come chiedere il rimborso

I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i regionali. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Qui per vedere i treni garantiti in caso di sciopero.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Le motivazioni: "Condizioni di lavoro carenti, denunce dei lavoratori inascoltate"

Lo sciopero è proclamato dalle sigle sindacali di base: i lavoratori incrociano le braccia contro condizioni "gravemente carenti - sottolinea Cub - in particolare dal punto di vista delle garanzie in materia di sicurezza con ovvie ricadute anche su quella degli utenti oltre che in generale sulla qualità del servizio. Solo negli ultimi mesi si sono verificati gravi incidenti che si sommano a quelli degli scorsi anni, in un contesto in cui le denunce da parte dei lavoratori restano inascoltate sia da parte delle aziende che dalla politica, in primis dal ministro dei trasporti che puntualmente accusa chi sciopera di arrecare un danno al pubblico che usufruisce dei treni e al Paese e non si preoccupa di porre un rimedio a quelle che sono le vere cause dei disservizi e delle sciagure occorse che hanno avuto anche esiti fatali per i lavoratori e i viaggiatori".

“Abbiamo una vertenza contrattuale aperta su queste tematiche - spiega David Leoni, componente del coordinamento nazionale Cub - c’è una piattaforma contrattuale che insieme alle altre sigle del sindacalismo di base stiamo portando avanti e che ci vedrà uniti per quello che è il quarto sciopero a partire dall’inizio di quest’anno. L’assemblea ha sviluppato dei contenuti comuni su cui ci stiamo muovendo, a partire da un questionario che nei mesi scorsi ha raccolto i pareri dei lavoratori e che è di riferimento per l’assemblea nazionale Pdm e Pdb a cui si affianca quella costituita dai lavoratori del settore manutenzione contro un accordo che tra le altre cose sta per stravolgere gli orari di lavoro".

Gli scioperi hanno visto una partecipazione crescente, anche per quanto riguarda l’alta velocità: "Questo nonostante le precettazioni e gli ostacoli che la politica centrale ha posto - continua Leoni - e a cui si è regolarmente accompagnata una comunicazione che ha tentato di mettere in cattiva luce le nostre battaglie, puntualizzando solo e soltanto i disagi arrecati all’utenza. Aggiungo che agli scioperi del settore ferroviario si sono sommati quelli del settore del trasporto pubblico locale che anche vive problematiche annose per cui continua a mancare un vero confronto con le aziende e che rendono il servizio per la cittadinanza sempre meno efficiente oltre a mantenere molto critiche le condizioni in cui il personale si trova quotidianamente a operare. Una delle cose che chiediamo è infatti un contratto unificato che metta ordine e unifichi il trattamento contrattuale tra le centinaia di aziende del settore.”