Sciopero dei treni: possibili disagi, variazioni e cancellazioni

Lunedì 12 febbraio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper dei treni viaggiatori e merci. Le fasce orarie vanno dalle 9 alle 17 per l'esercizio ferroviario (dunque per la circolazione), poi l'intero turno giornaliero per le lavorazioni a prestazione unica e la mattinata per le lavorazioni a turni non legate all'esercizio ferroviario.

I lavoratori incroceranno dunque le braccia con probabili conseguenze sulla circolazione dei treni, che potranno subire variazioni o cancellazioni.

Si tratta di una seconda chiamata poiché lo sciopero era stato indetto per il 5, poi spostato di una settimana. Indetto da Cub Trasporti, Sgb e Usb, è rivolto a tutti coloro che svolgono attività ferroviaria. Le motivazioni dell'agitazione sono legate al contratto: il 10 gennaio è stato stipulato un accordo di settore tra Rfi e i sindacati Slm Fast Confsal, Filt Cgil, Orsa, Uiltrasporti e Ugl Ferrovieri. Per le organizzazioni che protestano, però, come comunicato da Usb è un "accordo che va a stravolgere i contenuti contrattuali stessi su materie come l’articolazione e la distribuzione giornaliera e settimanale delle prestazioni e degli orari di lavoro a cui storicamente fa riferimento il settore manutenzione infrastrutture".

Non sono previste invece modifiche alla circolazione per i treni alta velocità e Intercity.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per tutte le informazioni è attivo il call center di Trenitalia al numero 800 89 20 21.