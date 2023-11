Treni, lo sciopero del personale continua anche venerdì

Oggi, giovedì 30 novembre, è stato indetto dalle 9 alle 17 uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Non finisce qui, perché alle 21 parte un'altra agitazione che durerà 24 ore (dunque fino alle 21 di venerdì), indetta dalle sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato, sempre per quanto riguarda il personale del gruppo.

I treni possono subire variazioni o cancellazioni nel corso della giornata. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e oltre l'orario di termine dello sciopero (infatti oggi diversi treni regionali che passano per Genova hanno accumulato ritardi di quasi un'ora anche prima delle 9).

Chi per evitare i disagi dello sciopero si è messo in auto oggi, però, ha trovato altre difficoltà con una serie di incidenti stradali che hanno mandato il traffico cittadino e autostradale in tilt.

Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.