Treni: ancora sciopero con disagi, poi nuova chiusura a ponente

Ancora giorni complicati per chi viaggia in treno. Prosegue infatti fino alle ore 21 di venerdì 1° dicembre lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane e Trenord proclamato dalle organizzazioni sindacali. I treni possono subire variazioni o cancellazioni, sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non va meglio a chi si sposta in auto o in moto, un incidente sull'autostrada A10 ha creato il caos dalle prime ore della mattinata nel ponente, sia sulla A10 che sulla viabilità ordinaria da Voltri a Cornigliano.

Disagi sui treni che proseguiranno a ponente anche tra serata e prime ore del mattino di sabato. Come avviene da oltre un mese, infatti, scatterà l'ultimo blocco totale della ferrovia tra Cogoleto e Sestri Ponente per interventi infrastrutturali sul nodo genovese. La buona notizia è che, questa volta, lo stop sarà solo dalle 22 di venerdì 1 alle 8 di sabato 2 dicembre. Nel dettaglio: i treni Intercity tra Ventimiglia/Savona/Genova e Milano o Roma e viceversa subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto, con possibili disagi, soppressioni e ritardi.

I Treni Regionali: da Milano per Savona/Imperia/Ventimiglia; da La Spezia e Sestri Levante per Genova e località del Ponente ligure (Savona, Imperia, Ventimiglia); del servizio urbano Genova Voltri-Genova Nervi saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Savona e Genova o tra Cogoleto e Genova.

Prevista la riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus ove possibile e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800.89.20.21.