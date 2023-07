Sciopero dei treni, allerta meteo e galleria chiusa: giovedì da bollino nero in Liguria

Cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia per lo sciopero proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Stop alla circolazione dunque dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 del mattino di venerdì 14 luglio 2023.

E per chi ha deciso di mettersi in auto per raggiungere il lavoro, le cose non vanno meglio: allerta gialla meteo e galleria chiusa in A12. Riguardo al maltempo per ora si sono registrati forti temporali ma senza particolari danni, alle 9.30 sul centro ha fatto capolino il sole ma , salvo ulteriori comunicazioni da Arpal, per la cessata emergenza si dovranno attendere le 3 del pomeriggio.

Intorno alle 7 erano 68 i millimetri di pioggia caduti in un’ora a Isoverde (Campomorone) e 101 in poco più di due ore. Le altre cumulate orarie registrate sono state 44 millimetri al Passo del Turchino, 34 a Mignanego, 31.4 a Mele, 21 millimetri in 30 minuti a Busalla. Sono comunque previsti temporali forti o organizzati su tutte le zone accompagnati da forti raffiche di vento, grandine, anche di medie dimensioni (maggiore di 2 centimetri) e forti piogge localizzate.

Le precipitazioni non hanno però abbassato le temperature nè alleviato la sensazione di disagio fisiologico dovuta all'afa. Al doppio 'giallo', per l'allerta meteo e per il caldo, si aggiunge la chiusura della galleria monte Giugo sull’A12 dovuta all'incendio del pullman di domenica scorsa. Nella giornata di oggi è previsto il sopralluogo dei tecnici e la riapertura potrebbe arrivare nelle prossime ore, così come slittare a fine weekend. Al momento si registrano tre chilometri di coda mentre Regione ha chiesto e ottenuto da Aspi di sospendere tutti i cantieri notturni per evitare la paralisi della circolazione. ?