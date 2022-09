Sciopero dei treni, i sindacati: "Basta aggressioni a bordo"

"Una vera e propria escalation di aggressioni che sta caratterizzando anche la stagione estiva di macchinisti e capitreno dei convogli dell'alta velocità e regionali". A denunciarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa, sottolineando che "questi episodi non si possono più tollerare e serve un intervento non più rinviabile da parte di tutti i soggetti, aziende ed istituzioni, preposti a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro".

Per tali motivi, considerata la ricorrenza degli episodi, le organizzasioni sindacali hanno proclamato 8 ore di sciopero nazionale per venerdì 9 settembre 2022 dalle 9.01 alle 16.59 di tutto il personale mobile dipendente dalle società di trasporto in indirizzo.

"Dall'inizio di agosto - ricordano le organizzazioni sindacali - sono decine gli episodi che, da nord a sud, hanno visto come vittime di aggressioni violente con pugni e sputi il personale in servizio sui nostri treni, a seguito della richiesta di presentare il titolo di viaggio o di rispettare le regole che prevedono l'obbligo a bordo dei treni di indossare la mascherina".