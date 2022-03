Treni, proclamato lo sciopero "a sostegno dell'occupazione e del servizio"

Domenica 20 marzo 2022 è stato proclamato uno sciopero dei treni in Liguria, "a sostegno dell'occupazione e del servizio" ha spiegato Filt Cgil.

"Da mesi il sindacato ha due pesanti vertenze aperte con Trenitalia - si legge nella nota - le carenze di personale di bordo e macchina, a causa delle quali i treni rischiano di restare fermi, e la soppressione totale dei carrellini sugli intercity. Sono 16 i lavoratori che attendono una ricollocazione. Unitariamente è stato chiesto un incontro per risolvere questa situazione perché ora, alla ripresa dei flussi passeggeri è possibile trovare una soluzione per queste famiglie e rendere un servizio migliore agli utenti".

"In recenti dichiarazioni a mezzo stampa - aggiunge Filt Cgil - l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi ha annunciato investimenti e sviluppo nel trasporto regionale e a lunga percorrenza. Vorremmo ricordare alla società che, oltre al rinnovo dell’80% della flotta di treni locali previsti dal contratto di servizio con la Regione, al servizio '5 Terre Express' che riprenderà a breve, e all’implementazione di due collegamenti aggiuntivi su Roma, fra i 'segni d'attenzione per chi vive in quel territorio' serve anche tutelare i posti di lavoro. A questi aggiungiamo l’assenza di risposte sul futuro dei servizi ex Thello, che da tre coppie di collegamenti internazionali Milano/Marsiglia si sono ridotti a due coppie di Milano Ventimiglia; su questi siamo sempre in attesa di conferme per il futuro perché Trenitalia sostiene di non poterli sostenere senza contributi del Governo".

"A sostegno dell’occupazione e del servizio - conclude il sindacato - è già stato proclamato il terzo sciopero degli equipaggi per domenica 20 marzo. La massiccia adesione delle prime due mobilitazioni è il segnale che i lavoratori sono stanchi e chiedono che nelle scelte strategiche la sostenibilità economica abbia lo stesso peso la sostenibilità sociale".