Treni: proclamate otto ore di sciopero, ma solo per gli Intercity

La protesta è stata indetta dai sindacati per domenica 19 settembre. Durante lo sciopero circoleranno regolarmente i treni regionali

Le segreterie regionali liguri dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl e Orsa hanno indetto uno sciopero del personale mobile Trenitalia della Direzione Business Intercity di Genova dalle ore 9 alle 17 di domenica 19 settembre. Durante lo sciopero circoleranno regolarmente i treni regionali.

Intanto, come già anticipato, saranno prorogati fino al prossimo 3 ottobre i treni Frecciabianca istituiti dall'1 luglio lungo la tratta Milano-Ventimiglia a seguito della cancellazione dei Thello. Si tratta nel dettaglio del Frecciabianca 903/904 con partenza da Milano Centrale alle 7:10 e arrivo a Ventimiglia alle 10:54 (con fermate a Pavia, Voghera, Genova Piazza Principe, Savona, Finale Ligure, Albenga Alassio, Diano, Imperia e Sanremo); del Frecciabianca 909/910 con partenza da Milano Centrale alle 15:10 e arrivo a Ventimiglia alle 18.54 (stesse fermate); del Frecciabianca 905/906 con partenza da Ventimiglia alle 15:10 e arrivo a Milano Centrale alle 18:55 (fermate a Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Savona, Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia); e del Frecciabianca 911/912 con partenza da Ventimiglia alle 19:10 e arrivo a Milano Centrale alle 22:55 (stesse fermate).

Si ricorda che dall'1 settembre è obbligatorio essere in possesso di green pass per i trasporti a lunga percorrenza (treni, navi, aerei, autobus), come stabilito dal decreto legge adottato dal governo il 6 agosto scorso.