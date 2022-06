Sciopero dei treni, stop di 24 ore

Venerdì 17 giugno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge, con modalità differenti, il settore dei trasporti, dai treni alle navi, fino ad autostrade, bus e metropolitane. Alla protesta, indetta dal sindacato A.L. Cobas, partecipano diverse sigle: alla base del "braccia incrociate" c'à la "guerra, contro ogni forma di licenziamento, per la sicurezza sul lavoro, per il salario minimo e contro i rincari speculativi dei prezzi".

Lo sciopero che riguarda tutto il personale Trenitalia ha inizio alle ore 21 di giovedì 16 giugno e si conclude alle 21 di venerdì 17. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni è attivo il numero verde gratuito 800 892021, mentre su questa pagina è possibile consultare l’elenco dei treni nazionali e regionali garantiti in caso di sciopero.

Lo sciopero coinvolge anche i lavoratori dei caselli autostradali, che si fermano dalle 22 di giovedì 16 alle 22 di venerdì 17 giugno.