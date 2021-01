Sciopero dei trasporti lunedì 8 febbraio

Le aziende del trasporto pubblico locale genovese, Amt e Atp, non hanno ancora reso noti orari e modalità della protesta, che sarà di quattro ore

Lunedì 8 febbraio è previsto uno sciopero di quattro ore nel trasporto pubblico locale. Lo annunciano unitariamente Filt Cgil Nazionale e gli altri sindacati, spiegando che «siamo arrivati a questa decisione per l'indisponibilità delle associazioni datoriali a rinnovare il contratto nazionale, scaduto ormai da tre anni, e perchè il settore del trasporto pubblico locale, così com'è organizzato, non funziona».

«Durante tutte le fasi della pandemia questi lavoratori hanno garantito la mobilità delle persone, in condizioni di precarietà, dal punto di vista delle misure sanitarie anticontagio, subendo ritardi nell’erogazione del sostegno al reddito e la riduzione del salario. Questi lavoratori, che sempre più spesso subiscono anche aggressioni, meritano di avere il giusto riconoscimento anche per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali», scrivono i sindacati in una nota.

Le aziende del trasporto pubblico locale genovese, Amt e Atp, non hanno ancora reso noti orari e modalità della protesta.

