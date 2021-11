Trasporto pubblico locale, proclamate 4 ore di sciopero

Per la giornata di venerdì 3 dicembre è stato proclamato da Ugl Fna e Cub Trasporti Liguria uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore. Di seguito le modalità:

Amt - Servizio urbano e Ferrovia Genova-Casella

il personale viaggiante urbano e della ferrovia Genova-Casella si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;

il restante personale urbano (comprese biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Amt - Servizio provinciale

il personale viaggiante provinciale si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30;

il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle 10.30 alle 14.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In Amt Servizio Provinciale, il servizio per le persone portatrici di handicap/anziani sarà garantito nei servizi convenzionati a loro dedicati; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per quanto riguarda Ugl Fna non è possibile fornire elementi di valutazione sui disservizi poiché non ci sono precedenti scioperi proclamati esclusivamente da questa organizzazione sindacale.

Relativamente a Cub Trasporti, in occasione dell'ultimo sciopero proclamato da Cub in data 21/06/2021, hanno aderito il 9,20% degli operatori di esercizio urbani e lo 0,52% degli operatori di esercizio provinciali. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra il personale viaggiante di impianti speciali, metropolitana e ferrovia Genova-Casella.