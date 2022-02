Bus e corriere, sciopero di 24 ore

Per il mancato rinnovo del contratto nazionale, le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale proclamato 24 ore di sciopero in programma per venerdì 25 febbraio 2022.

Dalle 10 in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione Liguria, è previsto anche un presidio dei lavoratori per sensibilizzare le istituzioni in merito alla necessità del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto ormai da oltre quattro anni. Di seguito orari e modalità.

Amt Genova - servizio urbano

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 dalle ore 21.00 a fine servizio;

Restante personale: tutto il turno;

Personale esentato: come da accordi aziendali vigenti.



Ferrovia Genova-Casella

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30 dalle ore 9.30 alle 17.30 dalle ore 20.30 a fine servizio;

Restante personale: tutto il turno;

Personale esentato: come da accordi aziendali vigenti.

Amt Genova - servizio provinciale

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00 dalle ore 9.00 alle 17.00 dalle ore 20.00 a fine servizio;

Personale addetto alla biglietteria: dalle ore 9.00 alle 16.30. Restante personale: tutto il turno;

Personale esentato: come da accordi aziendali vigenti.