Ansaldo Energia e Fincantieri, scatta lo sciopero degli straordinari

Sciopero degli straordinari in Fincantieri a Sestri Ponente e a Riva Trigoso e in Ansaldo Energia. La decisione è arrivata questa mattina dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici avvenuta ieri tra le segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica.

Le richieste economiche proposte dal sindacato non sono state prese in considerazione e la proposta di Federmeccanica è quella di coprire solo l'inflazione. Le rappresentanze sindacali dei cantieri hanno quindi deciso una prima azione di mobilitazione con il blocco degli straordinari a partire dal prossimo sabato, preparandosi ai successivi appuntamenti e allo sciopero generale dei metalmeccanici del 5 novembre.