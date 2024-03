Sciopero al Secolo XIX. Associazione, Gruppo Cronisti e Ordine: "Al fianco dei colleghi. Gedi faccia chiarezza"

Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri e Ordine del Giornalisti della Liguria esprimono pieno sostegno e massima vicinanza ai giornalisti del Secolo XIX in sciopero nella giornata di venerdì 22 marzo. La decisione è stata presa all’unanimità dall’assemblea. Sabato 23 marzo il giornale non sarà in edicola e venerdì 22 marzo non verrà aggiornato il sito online.

"La decisione - si legge in una nota del Comitato di redazione del Decimonono - è stata presa dall’assemblea dei giornalisti dopo che la redazione, nei giorni scorsi, aveva già proclamato uno stato di agitazione e affidato al Cdr un pacchetto di cinque giorni di sciopero. Nonostante le formali e reiterate richieste da parte della rappresentanza sindacale, infatti, l’azienda non ha fatto alcuna chiarezza in merito alle insistenti e continue indiscrezioni di stampa relative a una possibile vendita del Decimonono. Non solo: il gruppo Gedi, anche in questo caso nonostante ripetuti solleciti, non ha presentato un piano di investimenti per il giornale che, in forma cartacea e digitale, rappresenta la voce di Genova e della Liguria da quasi 140 anni".

Associazione, Ordine e Gruppo Cronisti si uniscono alle istanze del Cdr e chiedono all’azienda di fare chiarezza sul futuro del giornale. Sindacato e Ordine continueranno a essere al fianco dei lavoratori del Secolo XIX in ogni azione che decideranno di mettere in campo per la salvaguardia e la tutela della testata.