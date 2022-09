Scuole comunali, due giorni di sciopero

La Confederazione Sindacati Lavoratori Europei (Csle) ha proclmato uno sciopero nazionale del comparto funzioni locali, settore scuole pubbliche comunali. L'astensione dal lavoro, prevista per venerdì 7 e sabato 8 ottobre, avverrà nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali e riguarda il personale docente e Ata a tempo determinato e indeterminato.

Le motivazioni dello sciopero

Diffida a riapplicare l'obbligo vaccinale alla sospensione del personale senza assegno, ed eventuale impiego a 36 ore dei docenti non vaccinati in aree di non competenza. Richiesta di aumento dello stipendio di 400 euro ai docenti e di 300 euro al personale Ata come da standard europeo.

E ancora, introduzione buoni pasto per il personale della scuola. Abrogazione della somma di 400 euro per i docenti meritevoli.