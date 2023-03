Sciopero nel cantiere dello scolmatore del Bisagno

È in corso lo sciopero delle maestranze impiegate nel cantiere dello scolmatore del Bisagno. Da lunedì 27 marzo - spiegano i sindacati - gli edili impiegati nel cantiere hanno incrociato le braccia per una serie di problemi di ordine economico e organizzativo: buste paga sbagliate e una organizzazione delle lavorazioni che non risponde a criteri di efficienza ed efficacia sono alla base della mobilitazione.

Nonostante lo sciopero sia iniziato nella giornata di ieri, lunedì 27 marzo, non sono arrivate risposte che permettano la risoluzione positiva della vertenza.

Per risolvere la questione le segreterie di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno chiesto un incontro urgente alla struttura commissariale.