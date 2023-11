Sciopero sanità: San Martino solidale con i lavoratori, rinviato evento per i 100 anni

L'evento conclusivo per le celebrazioni dei primi cent'anni dell'ospedale San Martino, in programma per martedì 5 dicembre 2023, è stato rinviato per evitare la concomitanza con uno sciopero e in solidarietà con il personale.

"Preso atto della proclamazione dello sciopero nazionale di 24 ore previsto per il giorno 5 dicembre 2023 e riguardante il personale della Sanità - si legge in una nota diffusa - l'ospedale policlinico San Martino ha deciso di annullare l’evento conclusivo per le celebrazioni dei primi cent’anni di cura della struttura, inizialmente programmato per la stessa giornata. Il Policlinico, solidale con il proprio personale, definirà una nuova data in modo da permettere un’ampia partecipazione da parte di tutti".

Tra le iniziative nell'ambito dei festeggiamenti è stata inaugurata mercoledì 22 novembre in piazza De Ferrari una mostra fotografica diffusa e a cielo aperto che proseguirà proprio fino al 5 dicembre. Dieci totem sono disposti attorno alla fontana per raccontare, attraverso una selezione degli scatti più significativi, le principali tappe percorse in questi cento anni e le storie delle donne e degli uomini che hanno contribuito a fare del San Martino un’eccellenza. Diversi i temi della mostra: "Cinque secoli di cure ai genovesi. C’era una volta il Pammatone", "Sulla collina di San Martino d’Albaro. Nasce l’Ospedale nuovo", "Tra corsie, sale e ambulatori. Storie di tutti i giorni", "Dietro le quinte. Il lavoro che non si vede", "Tra feste, ricorrenze e inaugurazioni. Storie di giorni speciali", "La scuola degli infermieri. Angeli non ci si improvvisa", "Da ospedale grande a grande ospedale. Baracche e dintorni", "Da ospedale grande a grande ospedale. Ieri, oggi, domani",