Amiu, lunedì di sciopero. Il Comune: "Possibili disservizi indipendenti dalla nostra volontà"

Come anticipato nei giorni scorsi lunedì 8 novembre 2021 i sindacati di Amiu hanno proclamato uno sciopero nazionale relativo al rinnovo del contratto dei servizi ambientali. Lo sciopero durerà per tutta la giornata e, a parte le prestazioni di servizio indispensabili, potranno esserci dei disagi nell'erogazione dei servizi. Al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normalità.

Lo sciopero è stato proclamato da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel in conseguenza dell’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. Nei giorni scorsi Amiu aveva spiegato: "Saranno garantite secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità".

Matteo Campora, assessore all'Indirizzo e controllo di Amiu del Comune di Genova, ha aggiunto: "Siamo consapevoli che potranno esserci dei disagi, ma questi non dipenderanno dalla volontà dell'ente comunale. Lo sciopero di domani dipende da vertenze nazionali e che quindi non riguardano la sola città di Genova. I dipendenti Amiu incroceranno le braccia in tutta Italia per chiedere il rinnovo del contratto dei servizi ambientali su tutto il territorio nazionale: vi chiediamo dunque di pazientare e di comprendere che domani potrebbe esserci disagi e disservizi".