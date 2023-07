Sciopero con presidio dei lavoratori Abb: "Dall'azienda risposte insufficienti per il rinnovo del contratto integrativo"

Quattro ore di sciopero con presidio davanti all'azienda: incrociano così le braccia, oggi, dalle 8 alle 12, i lavoratori dell'Abb di via Albareto, con un presidio davanti alla sede dell'azienda.

Lo scorso 4 luglio, la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale ha subito una battuta d’arresto: "Tanti sono i capitoli della piattaforma rivendicativa - spiega la Fiom - promossa larga maggioranza dai lavoratori, sui quali l’azienda ha risposto in maniera insufficiente o per i quali, addirittura, si è resa indisponibile ad affrontare la discussione".

Tra gli argomenti cruciali che l'azienda, secondo la sigla sindacale, non vorrebbe discutere o per cui comunque propone soluzioni lontane dalle richieste dei dipendenti, ci sono premio di risultato, trasferte, part time, e smart working.

I lavoratori Abb hanno garantito il proprio impegno anche durante le fasi più difficili della pandemia: "È il momento di riconoscere loro, con i fatti e non a parole, gli elogi e le pacche sulle spalle, che ora non bastano più" sostiene Fiom. Per questo, con la convinzione che la trattativa debba riprendere senza ulteriori perdite di tempo, la Rsu Abb, su indicazione del coordinamento sindacale, ha indetto lo sciopero di oggi con i lavoratori che si sono radunati fuori dallo stabilimento di Sestri Ponente.