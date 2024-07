Portuali in sciopero, a Genova inizia la protesta: chiuso varco Etiopia

Varco Etiopia, a Genova, è chiuso dalle 5,30 del mattino, e si registra un accumulo di tir in coda in via San Giovanni d'Acri (dove si trova il varco portuale di ponente): è uno degli effetti dello sciopero di 48 ore dei lavoratori portuali iniziato nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 4 luglio.

L'agitazione, proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti nazionali, si tiene in tutti i porti d'Italia a sostegno della trattava per il rinnovo del contratto nazionale dei porti scaduto a dicembre

Giovedì il presidio dei valichi portuali, venerdì l'assemblea generale

Anche nel capoluogo ligure - dove i lavoratori dunque aderiscono alla mobilitazione nazionale - sono presidiati i varchi portuali a partire dalle 4 del mattino del 4 luglio (Psa G.P; varco di Ponente; ponte Etiopia; varco San Benigno/Albertazzi/passo nuovo).

Nella giornata di domani, invece, venerdì 5 luglio, sarà indetta un'assemblea generale di tutti i lavoratori portuali a ponte Etiopia per informare lavoratori e cittadini sullo stato della trattava in corso.

Le ragioni dello sciopero

Si sciopera per il rinnovo del contratto, come scritto sopra. Secondo i sindacati la proposta delle controparti è ancora insufficiente dal punto di vista economico: "La perdita del potere di acquisto dei salari - fanno sapere - deve essere necessariamente recuperata. Il rinnovo del Ccnl è importante non solo per la parte economica ma anche per il ruolo centrale che occupa il contratto per la salvaguardia del sistema di lavoro portuale e la difesa della dignità dei lavoratori" spiegano le segreterie e i delegati del porto Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

"Pur registrando alcuni miglioramenti - specifica Filt Cgil - i risultati a cui è attualmente giunto il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale porti non risultano ancora sufficienti. Bisogna di giungere al più presto al rinnovo del Ccnl unico dei porti con un accordo che preveda un aumento economico utile al recupero del potere d'acquisto perso dalle lavoratrici e dai lavoratori, oltre che gli ulteriori miglioramenti delle condizioni di lavoro, elevando gli standard di salute e sicurezza sul lavoro".