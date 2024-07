Porto, secondo giorno di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale

Prosegue anche venerdì 5 luglio 2024 lo sciopero con presidio ai varchi di accesso dei lavoratori del porto di Genova. Una mobilitazione a livello nazionale iniziata giovedì a sostegno della trattava per il rinnovo del contratto nazionale dei porti, scaduto a dicembre.

Venerdì alle ore 11 Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti terranno un'assemblea sindacale presso il Varco di Ponte Etiopia per informare lavoratori e cittadini sullo stato della trattava in corso.

"Il contratto è scaduto già da 6 mesi e le proposte che abbiamo ricevuto dalle controparti non sono accettabili - fanno sapere i sindacati - sul tavolo del rinnovo non c’è solo il recupero del potere di acquisto dei salari, ma la rivendicazione del ruolo centrale che occupa il contratto per la salvaguardia del sistema di lavoro portuale e la difesa della dignità dei lavoratori".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp