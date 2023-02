Guerra, morti sul lavoro e bassi salari: sciopero in porto e manifestazione

Sabato 25 febbraio 2023 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore in tutti i porti italiani. A darne notizia è il sindacato Usb porto di Genova, che ha annunciato una manifestazione a partire dalle ore 14:30 di fronte al varco Etiopia, parola d'ordine 'abbassate le armi, alzate i salari', al centro della protesta guerra, traffico d'armi e morti sul lavoro.

"Un altro lavoratore portuale è deceduto sul lavoro nel porto di Trieste - spiega Usb porto di Genova - e negli ultimi mesi abbiamo assistito ad alcuni avvenimenti che impongono prima di tutto una profonda riflessione all’interno della nostra comunità. Un pugno di società private sta conquistando il controllo dei nostri porti e inizia a dettare legge imponendo nuove regole sull’organizzazione del lavoro e mettendoci in competizione l’uno con l’altro. Lo Stato italiano, invece di promuovere leggi per aumentare i salari a fronte dell’inflazione all’11% e a un carovita insostenibile, ha deciso di portarci in guerra spendendo miliardi di euro in armamenti da inviare in Ucraina. Armi che passano dai nostri porti e che servono ad uccidere lavoratori come noi. Qualche giorno fa nel Porto di Monfalcone, poi Genova e ancora prima Livorno".

"Un delegato sindacale nel porto di Goia Tauro - prosegue Usb porto di Genova - viene licenziato dopo numerose denunce e segnalazioni sulla sicurezza e per essersi opposto alla firma di un integrativo che 'legalizza' di fatto il cottimo. Quanto lavori, quanto guadagni. Abbiamo l’obbligo di capire che tutti questi avvenimenti non sono slegati tra loro e finché non saremo in grado di mettere in piedi una strategia comune saremo destinati a subire. I portuali in Italia sono 13mila. 13 mila lavoratori che potrebbero mettere in ginocchio uno Stato intero nel giro di una settimana. A partire da questa riflessione, il coordinamento nazionale Usb ha deciso di estendere la proclamazione di sciopero per il 25 febbraio dichiarando 24 ore di astensione dal lavoro in tutti i porti italiani. Noi scenderemo in piazza alle 14:30 di fronte al Varco Etiopia".