"Blocchiamo tutto", la manifestazione contro navi delle armi e guerra

Sciopero generale a sostegno della Palestina e contro tutte le guerre. I manifestanti si sono radunati a partire dalle ore 6 in piazza Nicolò Barabino a Sampierdarena e sono partiti intorno alle ore 7:30 e si sono diretti verso i varchi portuali di San Benigno, inevitabili i disagi al traffico nella zona. La giornata di protesta è stata lanciata da Bds Genova, Giovani Palestinesi d'Italia Genova, Si Cobas e Unione Democratica Araba Palestinese. Il corteo, spiegano gli organizzatori, attraversa gli snodi logistici e portuali della città "dove passa il traffico di merci e armi che arricchisce padroni e guerrafondai genovesi e italiani".

Chiuso lungomare Canepa

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Alle ore 9:30 la polizia locale ha chiuso lungomare Canepa in entrambe le direzioni perché il corteo è arrivato all'altezza di Varco Etiopia.

Le motivazioni della protesta

"Blocchiamo le navi della Zim! Blocchiamo la logistica di guerra! Blocchiamo tutto", l'invito degli organizzatori. "Rispondiamo all'appello della comunità palestinese d'Italia - spiegano - a scioperare il 23 febbraio, secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Non basta più la semplice solidarietà e le prese di posizione, servono azioni concrete per costringere realmente il governo Meloni a ritirarsi da tutte le operazioni militari in cui l'Italia è coinvolta (dalla missione nel Mar Rosso all'invio di armi a Kiev) e di interrompere subito il sostegno logistico, militare e politico al genocidio del popolo palestinese da parte del regime di Nethanyau".

"A Genova ogni settimana transitano merci e container - ricordano - diretti ai porti di Haifa e Ashdod, che sono di supporto diretto all'esercito israeliano, il 23 febbraio ci sono ben tre navi operanti per la compagnia Zim in porto: il meccanismo di supporto logistico, politico e militare al genocidio in Palestina, e in generale a tutte le guerre imperialiste, va fermato. Lo abbiamo fatto il 10 novembre, rispondendo alla chiamata del Calp e dell'Assemblea contro Guerra e Repressione, pensiamo sia necessario rifarlo adesso".

