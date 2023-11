Sciopero, corteo e disagi. Trasporti, sanità, scuola e pubblico impiego: la diretta

Giornata di sciopero oggi, venerdì 17 novembre 2023, a Genova. Si tratta della mobilitazione lanciata da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria 2024 del governo. Possibili disagi per quello che riguarda sanità, trasporti, scuola e università, lo sciopero nazionale dei dipendenti pubblici è stato però ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13.

Sciopero 17 novembre: doppio corteo, i percorsi

A Genova si svolgerà la manifestazione provinciale con ritrovo dei lavoratori alle ore 9 al Terminal Traghetti e successivo corteo per le vie del centro, un percorso che si snoderà tra piazza Dinegro, via Gramsci, piazza della Nunziata, largo della Zecca, piazza Portello, via XXV Aprile, via Roma e largo Lanfranco. Qui l'arrivo davanti alla sede della Prefettura. Previsto anche un secondo corteo degli studenti. Ritrovo in piazza Corvetto, discesa verso Brignole, poi risalita in via XX Settembre e arrivo tra piazza De Ferrari e piazza Matteotti.

I settori in sciopero

Treni: dalle ore 9 alle ore 13. I servizi programmati in orario, compresi i bus possono subire variazioni o cancellazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione.

Autobus. Servizio di trasporto urbano Genova e Ferrovia Genova Casella dalle ore 9:30 alle 13. Servizio di trasporto provinciale, personale a terra comprese biglietterie e servizio clienti: dalle ore 9 alle ore 13. In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Sanità. Sciopero articolato da inizio turno del giorno 17.11.23 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata. Asl 3 assicurerà negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

Pubblico impiego. Quattro ore di sciopero anche per i pompieri, dalle 9 alle 13. Per quello che riguarda il pubblico impiego si parla invece di otto ore di sciopero: scuole, università, poste, ministeri, prefetture, questure, enti locali, terzo settore, igiene ambientale, taxi, anas e autostrade. Sciopero di 24 ore anche nei porti.

I motivi della protesta

Cgil e Uil dicono "no" alla manovra di bilancio: "Non risponde alle esigenze di lavoratori e pensionati e chiedono un’altra politica economica, sociale e contrattuale aumentando i salari e abbattendo i divari che colpiscono le donne. Bisogna agire su salute e sicurezza sul lavoro dove continua inarrestabile la scia di infortuni purtroppo anche mortali, servono nuove politiche industriali che guardino ai giovani e allo sviluppo sostenibile, una riforma del fisco unico strumento per trovare le risorse e ristabilire condizioni di equità nel Paese con una vera lotta all’evasione fiscale".

Tra le richieste dei sindacati, maggiori investimenti nei settori pubblici a partire da sanità, scuola e università, trasporto pubblico locale, partendo dalla necessità di nuove assunzioni e da risorse che sostengano i servizi pubblici, una riforma delle pensioni che superi la Fornero, un'attenzione particolare al variegato mondo degli appalti e subappalti dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili, e una serie di maggiori tutele per i lavoratori con contratto di somministrazione.

