Sciopero generale, traffico in tilt: corteo in sopraelevata. La diretta

Sciopero generale organizzato dai sindacati di base a Genova e mattinata difficile sul fronte dei trasporti. Bloccati i varchi di accesso del porto sin dalle prime ore del mattino e disagi anche sul fronte del traffico tra lungomare Canepa e Guido Rossa che si riversano dal ponente al centro cittadino.

I motivi della protesta

Alle 9 la partenza del corteo dal Terminal Traghetti in direzione via San Vincenzo, verso la sede di Confindustria. Al centro della protesta le politiche del governo Draghi e dell'Unione Europea, l'opposizione ai licenziamenti, l'introduzione del green pass, il diritto al lavoro, la sicurezza e molte altre tematiche legate al mondo del lavoro.

Il corteo si divide tra sopraelevata e via Buozzi

Presenti al corteo anche oltre ai sindacati di base anche studenti, precari, i "no green pass" genovesi di Libera Piazza Genova e i centri sociali con gli attivisti del Terra di Nessuno recentemente sgomberato. Il corteo è partito intorno alle 9.30 e intorno alle ore 10 sta per imboccare la sopraelevata da via Milano, Aldo Moro che è stata chiusa dalla Polizia Locale in entrambe le direzioni. Una parte del corteo, invece, ha preso la direzione di via Buozzi bloccando di fatto il traffico in entrambe le direttrici verso il centro.

Modalità sciopero Amt Genova

Le organizzazioni sindacali Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato di Genova e Orsa Trasporti Autoferro Tpl Genova hanno comunicato la loro adesione allo sciopero generale di 24 ore dei settori privati e pubblici, indetto dai sindacati di base per l'intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021. Di seguito orari e modalità.

Amt Genova - servizio urbano

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l'intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Amt Genova - servizio provinciale

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9 alle 16.30.

Ferrovia Genova-Casella

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l'intero turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In Amt Genova Servizio Provinciale, il servizio per le persone portatrici di handicap/anziani sarà garantito nei servizi convenzionati a loro dedicati; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Treni

Garantito il servizio per quello che riguarda gli Intercity e le Frecce, pur con qualche rischio di modifica. Possibili cancellazioni per quello che riguarda i treni regionali.

Aerei

Fasce garantite tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21.