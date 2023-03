Sciopero generale, in Asl 3 a rischio le attività prenotate

Per quanto riguarda lo sciopero generale nazionale dell'8 marzo - proclamato da Slai Cobas Per il Sindacato di Classe, Cub Sanità e Usb Pubblico Impiego, in tutti i settori pubblici, privati e cooperativi - potrebbero esserci ripercussioni anche sul servizio sanitario.

Asl 3 comunica che l'azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

In vista dello sciopero, anche Amiu ha annunciato possibili disagi.