Oggi lo sciopero dei mezzi pubblici, orari e modalità

Inizieranno dalle 10,30 i disagi a causa dello sciopero dei mezzi pubblici indetto per oggi, giovedì 18 luglio, dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Quattro ore di stop per rivendicare migliori condizioni retributive, più azioni di contrasto alle aggressioni nei confronti del personale e provvedimenti contro la carenza di organico.

Modalità e orari dello sciopero in tutta la Liguria

Ecco le modalità dello sciopero in tutta la regione, nel rispetto delle fasce di garanzia:



Amt Spa Servizio Urbano – Buscompany Srl – Stac Srl – Della Penna Autotrasporti Spa – Autonoleggio Scagnelli Srl:

Tutto il personale operante su turni: dalle 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio: la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Ferrovia Genova Casella:

Tutto il personale operante su turni dalle ore 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Amt Spa servizo extraurbano Genova:

Tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Personale addetto alle biglietterie: dalle ore 10.30 alle 14.00.

Tutto il personale operante su turno intermedio: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Autoservizi Ricitelli Srl:

Personale viaggiante e Graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Tpl Linea Srl – Savona:

Personale viaggiante, Graduato: dalle 11 alle 15.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Rt Spa – Imperia:

Personale viaggiante e Graduato dalle ore 11 alle 15.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno mattinale.

le prime 2 ore del turno pomeridiano.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Atc Esercizio Spa (La Spezia) – Seal Srl Borghetto Vara (Sp) – Cooperativa Mannario Riomaggiore (Sp):

Personale viaggiante, Graduato e biglietteria: dalle 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 4 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

Perché si sciopera: "I datori vogliono aumentare ancora i carichi di lavoro"

Al centro della protesta, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri: "Si è interrotta - accusano i sindacati in una nota - a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali".

Le organizzazioni hanno "registrato dalle controparti posizioni inaccettabili e opposte rispetto alle legittime rivendicazioni sindacali promosse a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Alla ricerca di soluzioni condivise su temi quali il deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, la conseguente e strutturale carenza negli organici aziendali e gli episodi di aggressioni fisiche e verbali, le associazioni datoriali hanno risposto ancorandosi alle proprie posizioni, volte esclusivamente alla massimizzazione della produttività, attraverso proposte provocatorie tese all’aumento dei carichi di lavoro e alla ulteriore compressione delle condizioni lavorative, senza alcun riguardo alle legittime esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ai temi relativi alla salute e sicurezza delle lavoratrici dei lavoratori".