Metalmeccanici in sciopero, partito a Cornigliano il corteo: "Contro il governo Draghi"

È partito alle 8.30 da piazza Massena e si è spostato verso via Cornigliano (poi si sposterà verso Sampierdarena e il centro) il corteo dei metalmeccanici genovesi che oggi, giovedì 2 dicembre 2021, hanno incrociato le braccia per protestare contro la manovra del governo Draghi. Sciopero e corteo anche a Sestri Levante, in corso Colombo, dalle ore 9.

Quattro ore di sciopero proclamate dalla Fiom Cgil: "Per dire basta all’atteggiamento del governo che, mostrando il pugno di ferro in guanto di velluto, fornisce risposte totalmente insufficienti alle richieste dei lavoratori a partire dalle misure sulle pensioni che costringono i lavoratori ad uscite sempre più lontane nel tempo, non prevedono un allargamento adeguato dei lavori usuranti e non garantiscono prospettive alle nuove generazioni".

"Dalla manovra del Governo - prosegue il sindacato - manca un reale contrasto all’incremento del costo della vita, dovuto ad un’inflazione in crescita che traguarda ormai il 3% e che erode il potere d’acquisto dei lavoratori salariati. A questo si aggiungono incertezze sul presunto taglio delle tasse attuato sulle buste paghe dei lavoratori dipendenti e sugli ammortizzatori sociali che al momento attuale garantiranno solo circa il 60% dello stipendio a quei lavoratori che verranno investiti dall’ipotizzata ristrutturazione green. Nella manovra, infine, mancano serie misure a contrasto della crescita del precariato che di fatto costringe le giovani generazioni ad una condizione di perenne incertezza".