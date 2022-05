Magistratura, in Liguria il 60% delle toghe in sciopero contro la riforma

Nella mattinata del 16 maggio 2022 circa 160 magistrati liguri si sono incontrati a Genova, nella tensostruttura al quarto piano del palazzo di giustizia, per manifestare il proprio dissenso verso la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il 60% dei giudici della Liguria ha deciso di scioperare in segno di protesta contro la riforma Cartabia, dal nome dell'attuale Ministro della Giusitizia, che si propone di intervenire sull'ordinamento giudiziario e, in particolare, sul Csm (Consiglio superiore della magistratura) l'organo di autogoverno della categoria.

Il disegno di legge è stato per ora approvato solo da un ramo del Parlamento, la Camera, è invece ancora in discussione e in attesa del voto definitivo al Senato.

Tra le novità principali, causa di tensione nella magistratura ma anche nella maggioranza di Governo, la nuova legge elettorale del Csm, sollecitata più volte dal presidente Sergio Mattarella, la separazione delle carriere tra magistratura inquirente (pubblici ministeri) e giudicante e il fascicolo del magistrato. Quest'ultima novità avrebbe lo scopo di valutare la qualità dell'operato del giudice.

Il presidente della sezione ligure dell'Anm Domenico Pellegrini ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della giornata perché In Liguria l'adesione è stata buona, tenuto conto che a noi pesa scioperare. Non ci piace rimandare a casa i cittadini e abbiamo rinviato le udienze al massimo a dieci giorni perché non volevamo fare un danno ma dare un segnale".

Secondo Pellegrini questo sciopero è un segnale forte contro il testo firmato dalla guardasigilli Marta Cartabria, una legge che peraltro "non arriva dal Governo ma dalla politica visto che si tratta di emendamenti parlamentari che hanno il sapore chiaramente punitivo".

Il presidente dell'Anm ligure, sulle limitazioni al cambio di carriera tra Pm e Giudice, ha dichiarato: "È una legge che di fatto blocca il passaggio senza nemmeno l'imprimatur di una legge costituzionale come avevano proposto le camere penali. Lo scorso anno in Italia solo 27 magistrati su oltre 8 mila hanno cambiato funzione".