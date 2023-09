Sciopero Lanza del Vasto, i lavoratori: "Vogliamo i nostri soldi"

Oggi, martedì 19 settembre, è la giornata dello sciopero dei lavoratori della cooperativa Lanza del Vasto. Al grido di "vogliamo i nostri soldi" la protesta - organizzata da Usb Lavoro privato e Fp Cgil - è arrivata in consiglio regionale e una delegazione di lavoratori e sindacalisti è stata ricevuta dalla conferenza dei capigruppo.

I lavoratori denunciano una situazione fatta di stipendi fermi a un acconto di giugno, fuga di operatori, servizi ridotti all'osso e pesanti conseguenze anche per l'utenza di una realtà che si occupa di strutture sociali e sociosanitarie in tutta la città metropolitana.

"Il dato più drammatico - denuncia Maurizio Rimassa, coordinatore regionale Usb Liguria - è quello degli stipendi: i lavoratori hanno preso un acconto del mese di giugno, poi non è arrivato più nulla. I servizi sono al collasso e soprattutto le prospettive sono nebulose e incerte. Domani c'è anche un'udienza al tribunale fallimentare: peggio di così non potrebbe essere". Poi, l'attacco alle istituzioni: "In tutta questa vicenda, le istituzioni hanno avuto un atteggiamento molto negligente, dal momento che si tratta di servizi pubblici essenziali". C'è un dato, secondo il sindacalista, particolarmente sintomatico e preoccupante: "I lavoratori erano 500 a fine 2022, ora si sono dimezzati: chi ha potuto, ha trovato alternative. Immaginiamo che ripercussioni ci sono state sui servizi: chi è rimasto lavora non pagato e in condizioni difficilissime

Martina De Lorenzi, Fp Cgil Genova, ricorda che "da tempo denunciamo una situazione drammatica dal punto di vista dei lavoratori e degli utenti. Le retribuzioni hanno continui ritardi, c'è una situazione gravissima dal punto di vista organizzativo perché c'è stata una fuga di massa di lavoratori e ci sono strutture senza personale e mancano anche le forniture del materiale".

All'incontro con la delegazione sindacale, presenti anche gli assessori regionali alla Sanità, Angelo Gratarola, e al Lavoro, Auguro Sartori. Quest'ultimo, fa sapere la Cgil, ha comunicato che giovedì prossimo avrà un incontro con i vertici della cooperativa ai quali chiederà spiegazioni rispetto alla vertenza. Una soluzione alla vicenda potrebbe essere trovata nella disponibilità offerta da altre cooperative del territorio che hanno manifestato un possibile interesse per l'attività di Lanza del Vasto.

In consiglio regionale intanto è stato presentato un ordine del giorno che chiede alla giunta di attivarsi per mettere in atto tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità di erogazione dei servizi offerti dalla Cooperativa, mantenere i livelli occupazionali e il pagamento degli stipendi e di promuovere la convocazione di un tavolo di confronto con le principali cooperative presenti in Liguria, per valutare forme di collaborazione che permettano alla Lanza del Vasto di sopravvivere.