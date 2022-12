Ispettori del lavoro in sciopero: "Siamo pochi e con stipendi bassi"

Lunedì 12 dicembre 2022 sciopereranno anche a Genova gli ispettori del lavoro. Tra le motivazioni i bassi stipendi e la carenza di personale; una delegazione genovese sarà presente a Roma dove andrà in scena la manifestazione di piazza con presidio.

"Sono da sempre impegnati in prima linea nel contrastare precariato e sfruttamento - scrive FP Cgil in una nota - ma sono tra gli ultimi per quanto riguarda gli stipendi e le dotazioni strumentali a disposizione. Nel 2021 è stata attribuita all’Ispettorato del Lavoro la competenza generale in materia di salute e sicurezza, cioè nel prevenire le morti bianche".

Fanno inoltre capo all’Ispettorato nazionale del lavoro molteplici altre funzioni istituzionali di grande rilevanza sociale (conciliazioni, provvedimenti amministrativi, ufficio legale, etc.) e anche in questi settori il sindacato rileva carenze di risorse e mezzi. "Questa è la situazione - sottolinea Fp Cgil - aggravata negli ultimi mesi dal mancato riconoscimento dell’indennità di perequazione. Tale indennità ha permesso un adeguamento retributivo per il personale di tutti i Ministeri, ma l’Inl, che è un ente del Ministero del Lavoro, ne è rimasto escluso. L’ennesima ingiustizia, a fronte di un contesto lavorativo molto difficile".

"Nella provincia di Genova - prosegue il sindacato - sono attive circa 70mila imprese secondo i dati della Camera di Commercio di Genova e ci sono solo circa 24 ispettori del lavoro operativi, di cui solo un ispettore tecnico (che è competente ad effettuare i controlli in materia di salute e sicurezza). Molti vincitori dei recenti concorsi hanno rinunciato a prendere servizio, preferendo posti di lavoro più valorizzati anche economicamente, con il risultato che gli uffici restano vuoti. Per questo è stata proclamata una giornata di sciopero dei lavoratori dell’Inl a livello nazionale per il giorno 12 dicembre 2022. È ora che il Governo capisca che la lotta al lavoro nero, precario e sfruttato, il contrasto agli incidenti mortali si possono realizzare solo attraverso l’attribuzione di giuste risorse, ad iniziare dall’adeguamento del trattamento dei lavoratori dell’Inl con quello dei lavoratori dello stesso comparto".