Sciopero generale: presidi ai varchi portuali con blocchi stradali

Ogni ora invaderanno la strada in segno di protesta. Bloccati i varchi portuali a Genova nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil per protestare contro la manovra del governo e le riforme allo studio in tema di politiche fiscali. Presidi in tutti i varchi portuali: Ponte Etiopia, dove i manifestanti hanno bloccato per breve tempo lungomare Canepa, varco di Levante, Ponente e San Benigno, ad esclusione di Voltri che ha aderito al cento per cento allo sciopero. I presidi non fermano comunque l'attività portuale.

"Il segnale è chiaro - dice Enrico Poggi, segretario Filt Cgil - noi siamo, qui mentre le delegazioni sono a Milano per la manifestazione interregionale, per dire alla città che dobbiamo lottare oggi per un domani migliore. Per le pensioni, per un fisco giusto e perché si possa aprire il sistema ai giovani per dare un cambio generazionale, che è l'unico modo per avere un futuro".

Il presidio a Genova è anche occasione per affrontare le tematiche del porto e dei trasporti, punti centrali per l'economia della città e della regione. "In un momento delicato come questo, segnato dalla pandemia - sottolinea il segretario di Uiltrasporti Duilio Falvo - dove i lavoratori del porto hanno sempre dimostrato un attaccamento al lavoro, portando le merci in giro per la nazione, il comportamento del governo non soddisfa e crea problemi. Non c'è nessun riconoscimento per il lavoro fatto dai portuali ma, anzi, si sta facendo una manovra che ruba ai poveri per dare ai ricchi".