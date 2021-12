Sciopero generale del 16 dicembre: si fermano anche portuali, camionisti e corrieri

Giovedì 16 dicembre scioperano anche portuali, autostrarportatori e corrieri. Non solo, i sindacati hanno comunicato che queste categorie si fermeranno anche il 17 dicembre e probabilmente il 18 ma il programma definitivo delle proteste sarà concordato soltanto lunedì prossimo.

Le ragioni della manifestazione per gli autisti dipendenti del settore dell’autotrasporto riguardano il sovraccarico di lavoro, svolto al limite delle forze, sacrificando - spiegano Fil Cgil e Uiltrasporti - in molte occasioni la sicurezza e la dignità della categoria.

A fronte del sacrificio dei lavoratori, gli aumenti di stipendio non sono mai arrivati. "Con molte Associazioni Datoriali dell’Autotrasporto e con molte aziende, si era condiviso l’impegno che non appena fossero stati erogati gli indennizzi, per i danni derivati dal crollo del ponte Morandi, parte di essi sarebbero andati ad incrementare le retribuzioni degli autisti, essendo di fatto coloro direttamente impattati dai gravi disagi, tramite accordi Sindacali dedicati - scrivono le segreterie in una nota - Purtroppo, ad oggi, nonostante tutte le aziende di autotrasporto abbiano beneficiato degli indennizzi previsti dal Decreto Genova, nessuna società ha stipulato accordi in merito, di conseguenza nessun beneficio economico è arrivato agli autisti dipendenti".

Alla condizione economica si aggiunono le condizioni interne del porto, le attese per carico e scarico, la situazione autostradale e la mancanza di ripari da intemperie e di spazi per evitare assembramenti anti-covid.

Il settore autotrasporto proclama, dunque, per ora, 48 ore di sciopero con presidi ai varchi, dalla mezzanotte del 16 dicembre 2021 fino alle 24 del 17 dicembre 2021. Saranno rispettati i servizi essenziali, regolamentati dalla Legge 146/90 così come definiti dal Contratto Nazionale.