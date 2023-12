Tre giorni di sciopero per facchini e camerieri dell'hotel Savoia: "No ai servizi in appalto"

Tre giorni di sciopero, dal 29 al 31 dicembre 2023, per camerieri e facchini dell'Hotel Savoia di Principe, struttura a cinque stelle. Organizzato anche un presidio dei lavoratori dalle ore 8 di venerdì 29 dicembre in via Arsenale di Terra.

Il sindacato Usb Lavoro Privato ha spiegato le motivazioni della protesta in un volantino consegnato ai clienti dell'albergo, in cui si legge: "Recentemente l’Hotel Savoia ha affidato l’appalto del servizio cameriere ai piani e facchini, a una nuova azienda la Zenith Services Goup S.p.A. la quale in sfregio al contratto nazionale di Lavoro e alle normative di legge ci ha: ridotto arbitrariamente l’orario individuale di lavoro e quindi lo stipendio già misero. Fatto sottoscrivere il nuovo contratto di domenica e senza l’assistenza sindacale con la minaccia 'o firmi o lunedì non lavori'. Ha violato la legge sui part time, senza un orario prestabilito e fisso ci impedisce di fatto non solo di fare altra attività fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali ma anche di poter cercare un altro lavoro. Infine ha ridotto i tempi già ristretti per il riordino delle stanze che ovviamente non risulteranno più all’altezza di un Hotel a cinque stelle. Tutto questo per il mero profitto".

"Ovviamente - si legge ancora nel volantino consegnato ai clienti dell'hotel - in accordo con l’organizzazione che ci assiste altro non potevamo che attivare le procedure sindacali più idonee 'lo sciopero'. Ci scusiamo per il disagio che vi arrecheremo ma altro non potevamo fare per la tutela dei nostri diritti di lavoratrici e lavoratori. USB, come sempre, non può che essere a fianco di chi combatte per avere riconosciuti i propri diritti con una straordinaria dignità di fronte allo sfruttamento più evidente".