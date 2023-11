Ex Ilva, oggi l'assemblea in fabbrica. I lavoratori: "La situazione sta peggiorando"

Oggi, giovedì 16 novembre, è un giorno di protesta per i lavoratori genovesi di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) con l'assemblea all'ingresso dello stabilimento di Cornigliano per le 8. Le motivazioni della protesta sono note: "La situazione - scrivono le rsu genovesi in una nota - sta peggiorando: aumenta la cassa integrazione straordinaria tra i lavoratori soprattutto nel settore manutenzioni, e poi il blocco dei buoni welfare da 200 euro previsti dal contratto nazionale metalmeccanici, una situazione impiantistica degradata dalla continua assenza di manutenzione e relativi rischi per la sicurezza negli impianti".

La mobilitazione di otto ore e lo sciopero verranno proclamati in tutti gli stabilimenti di AdI entro il 23 novembre, data in cui si riunirà l'assemblea degli azionisti della società. "Mentre a Roma discutono futuri assetti aziendali - concludono le rsu - in una trattativa tra parte privata e pubblica dell'azienda gli impianti sono fermi e ai lavoratori non è garantito neanche quanto concordato col contratto nazionale. Non c'è più tempo da perdere".

Domani la prima giornata di sciopero nazionale

Intanto, sempre sul fronte delle proteste in città, domani 17 novembre sarà un'altra giornata di mobilitazioni indetta da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria 2024 del governo.

Qui tutte le informazioni sul corteo che si svolgerà a Genova, orari e servizi a rischio: dall'aeroporto ai treni, dalla scuola ad Amiu, dal porto ad Amt passando per la sanità e gli enti pubblici.

Il 24 novembre ci sarà invece lo sciopero di tutti i settori che non parteciperanno il 17: in questa data si terrà anche una manifestazione regionale sempre nel capoluogo ligure, con concentramento presso la Stazione Marittima alle 9.

Tra le richieste dei sindacati, maggiori investimenti nei settori pubblici a partire da sanità, scuola e università, trasporto pubblico locale, partendo dalla necessità di nuove assunzioni e da risorse che sostengano i servizi pubblici, una riforma delle pensioni che superi la Fornero, un'attenzione particolare al variegato mondo degli appalti e subappalti dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili, e una serie di maggiori tutele per i lavoratori con contratto di somministrazione.