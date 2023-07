Sciopero metalmeccanici: corteo e viabilità modificata

Sciopero di quattro ore dei metalmeccanici nella giornata di venerdì 7 luglio 2023, dalle ore 8 alle ore 12 i lavoratori incrociano le braccia in diverse parti d'Italia, Genova compresa. La mobilitazione è stata proclamata da Fim, Fiom e Uilm per il rilancio industriale, l'occupazione, il salario, gli investimenti, la transizione sostenibile e per risolvere le crisi aperte. Alle ore 9 il concentramento dei manifestanti in piazza Massena a Cornigliano, poi la partenza del corteo con deviazioni al traffico tra Cornigliano e Sampierdarena, gestite dalla polizia locale.

Cosa chiedono i sindacati

Ecco cosa chiedono le sigle che hanno indetto lo sciopero: