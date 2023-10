Sciopero Fridays For Future domani anche a Genova: ora e luogo del corteo

Tornano a manifestare gli attivisti di Fridays For Future a Genova così come in più di altre 35 città italiane: l'appuntamento è domani, venerdì 6 ottobre, alle 9,30 in piazza De Ferrari.

Fridays For Future scenderà in piazza con lo slogan "Resistenza climatica", per protestare "contro l’inazione del governo italiano e il crescente negazionismo della politica e dei media. Invitiamo la cittadinanza italiana a tornare in piazza nonostante la preoccupante repressione dell’attivismo, con la consapevolezza che tutela collettiva e coesione saranno le basi per una partecipazione sicura ma potente".

"Gli enormi tagli alle politiche ambientali e sociali al Pnrr sono un segnale netto della direzione che vuole prendere il governo Meloni sulla questione climatica. E il Piano Mattei peggiorerà la situazione - dice Marzio Chirico, portavoce italiano del movimento -. Però le persone sono sempre più coscienti dell’esistenza e della gravità della crisi climatica e abbiamo intenzione di accogliere e unire la loro forza nelle nostre piazze il 6 ottobre".

Le ragioni della protesta a Genova

A Genova e in Liguria, in particolare, gli attivisti puntano il dito su diversi fattori, dichiarando di volere un’alternativa a opere come il rigassificatore e lo skymetro, e chiedono che le istituzioni ascoltino i cittadini del ponente, riuniti lo scorso weekend in manifestazione contro le servitù sul territorio.

"Le istituzioni italiane - dicono - oltre a non rispettare gli accordi di decarbonizzazione, appaltano opere di grande impatto a trazione fossile nell’interesse di privati, dimenticando di investire in tutte quelle infrastrutture che sarebbero di interesse collettivo, quali i trasporti pubblici e le energie pulite".

In più, a Genova, "gli spazi pubblici vengono svenduti per la realizzazione di supermercati che danneggiano le attività dei quartieri e offrono lavoro povero mentre il governo con una mano riduce la percentuale di Pil destinata alla sanità e con l’altra rafforza il suo apparato repressivo come dimostrano i fatti di Torino. Se pensate che il comune, la regione e il governo stiano sprecando le risorse spendendole per i loro interessi a discapito dei nostri, uniamoci in questo nuovo appuntamento di lotta e protesta".