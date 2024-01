Ansaldo Energia, sciopero e corteo: "Solidarietà ai 16 lavoratori denunciati dopo le proteste del 2022"

Sciopero e corteo martedì 16 gennaio in occasione dell'udienza preliminare per i 14 operai di Ansaldo Energia e i due lavoratori del porto denunciati in seguito alle proteste dell'ottobre 2022, quando venne occupato anche l'aeroporto di Genova. L'appuntamento alle 8,30 davanti alla stazione ferroviaria di Principe, poi partirà la manifestazione che facilmente causerà blocchi del traffico e modifiche alla circolazione.

La protesta è indetta da Rsu Fiom e Fim-Cisl Ansaldo Energia: "L'azienda aveva aperto la procedura pre-fallimentare - scrivono i sindacati - le officine erano vuote da mesi, i fornitori non venivano pagati, mancava persino lo scotch per i pacchi e migliaia di posti di lavoro, 2.300 diretti di Ansaldo e altre centinaia dell'indotto, erano concretamente a rischio. L'Ansaldo Energia, una delle più grandi e antiche fabbriche di Genova, rischiava la chiusura".

Per questo i lavoratori erano scesi in piazza incassando anche la solidarietà di buona parte della cittadinanza: "Scioperi e mobilitazioni con la vicinanza di gran parte della città servirono a salvare l'azienda attraverso la ricapitalizzazione, e il futuro di migliaia di famiglie a essa legate. Per questi motivi non lasceremo mai soli i 16 operai denunciati".

Tutti i lavoratori e i delegati delle altre fabbriche e categorie, le associazioni e coloro che sono stati vicino agli operai in quei giorni di lotta, fanno sapere i sindacati, sono benvenuti alla manifestazione di solidarietà prevista per il 16.