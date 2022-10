Protesta notturna dei corrieri Brt, bloccati i pacchi nel magazzino

Nuovo picchetto per i lavoratori dell’azienda Bartolini che nella notte sono tornati a protestare in strada. Chiedono “un migliore trattamento contrattuale e la fine di atteggiamenti discriminatori per gli iscritti” al sindacato Si Cobas.

Come due settimane fa, decine di centinaia di colli sono rimasti fermi nel magazzino, dimostrando le intenzioni dei lavoratori a mettere in atto una reale iniziativa di lotta, per "mettere in discussione profitti e sfruttamento".

Così corso Perrone, dopo la mezzanotte, pochi minuti dopo il terremoto che ha svegliato la città, è stato bloccato tra via Del Boschetto e via Borzoli. Il messaggio partito dai manifestanti è chiaro: "Basta discriminazioni, garanzia di un'equa distribuzione del lavoro, riconoscimento del contratto full-time per chi si spacca da anni la schiena sul cantiere, ritiro di tutti i provvedimenti disciplinari vessatori e discrezionali".