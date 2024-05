Oggi sciopero mezzi pubblici, cosa succede a Genova

Oggi, lunedì 6 maggio, è il giorno dello sciopero del trasporto pubblico di 24 ore proclamato da Cub e Usb.

A Genova hanno scelto di aderire Cub, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Usb Lavoro Privato Genova, hanno comunicato la propria adesione agli scioperi nazionali. I lavoratori chiedono aumenti salariali significativi, stop alle privatizzazioni, miglioramento dei diritti e più sicurezza per dipendenti e utenti.

Per fornire elementi di valutazione sui possibili disservizi, in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato Genova, risalente allo scorso 24 gennaio, hanno aderito il 17,23% degli operatori di esercizio urbani, il 9,32% degli operatori di esercizio provinciali, il 6,67% degli addetti agli impianti verticali e il 17,39% dei macchinisti della metropolitana; non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante della ferrovia Genova Casella.

Per chi aderisce allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.