Due scioperi dei bus in una decina di giorni: motivazioni, modalità e orari

Due scioperi degli autobus in poco più di una settimana. Il primo è stato proclamato per domenica 7 luglio 2024 da Orsa Trasporti, il secondo da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti Faisa e Ugl per giovedì 18 luglio, in entrambi i casi a sostegno della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel dicembre 2023.

Sciopero bus 7 luglio per il rinnovo del contratto

"Le trattative per il rinnovo contrattuale Autoferrotranvieri si sono interrotte - scrive Orsa Trasporti in una nota, le richieste delle associazioni datoriali sono irricevibili, la mancanza di finanziamenti adeguati a un settore considerato strategico ai fini della transizione ecologica, e il totale disinteresse della politica a non rispettare le volontà internazionali di incentivo all'uso del trasporto pubblico, hanno portato la Segreteria nazionale Orsa trasporti autoferro tpl a proclamare una prima azione di sciopero per domenica 7 luglio 2024, per quattro ore".

Orari e modalità sciopero bus del 7 luglio

Amt servizio urbano e ferrovia Genova-Casella: tutto il personale operante su turni dalle 11:30 alle 15:30.

Amt servizio extraurbano: personale operante su turni: dalle 11:30 alle 15:30. Personale addetto alle biglietterie: dalle 10:30 alle 14.

Sciopero autobus 18 luglio, motivazioni

"Lavoratrici e lavoratori del comparto stanno assistendo ad un crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive - si legge in una nota -, la carenza degli organici, episodi di aggressioni fisiche e verbali sempre più diffusi. Queste condizioni, insieme alla cronica difficoltà nel reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate rendono sempre più tangibile il rischio di una riduzione dei servizi, nonché dall'impossibilità di offrire un trasporto pubblico locale adeguato".

Sciopero bus 18 luglio: le modalità in Liguria

Amt Spa Servizio Urbano-Buscompany Srl-Stac Srl-Della Penna Autotrasporti Spa-autonoleggio Scagnelli Srl: dalle ore 11.45 alle 15.45.

Ferrovia Genova/Casella: Genova dalle ore 11.45 alle 15.45.

Amt Spa Servizio Extraurbano-Genova: tutto il personale operante su turni dalle ore 10.30 alle 14.30. Personale addetto alle biglietterie dalle ore 10.30 alle 14.

Autoservizi Ricitelli: personale viaggiante e graduato dalle ore 10.30 alle 14.30.

Tpl Linea S.R.L.-Savona: personale viaggiante, graduato dalle 11.00 alle 15.00.

Rt Spa-Imperia: personale viaggiante e graduato dalle ore 11 alle 15.

Atc Esercizio Spa (Sp)-Seal Srl Borghetto Vara (Sp) - Cooperativa Mannario Riomaggiore (Sp): personale viaggiante, graduato e biglietteria dalle ore 11 alle 15.

