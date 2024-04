Sciopero dei bus di 24 ore: modalità, orari e fasce garantite

Sciopero dei trasporti con bus e metropolitana a rischio nella giornata di lunedì 6 maggio 2024 a Genova, possibili disagi anche sul territorio della Città Metropolitana per le corriere. I sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Usb lavoro privato Genova hanno comunicato la propria adesione agli scioperi nazionali, proclamati dalle rispettive segreterie nazionali per 24 ore. Di seguito le modalità.

Sciopero 6 maggio: il servizio urbano

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20.

Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

"Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi - spiega Amt in una nota - si ricorda che, in occasionedell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Cub Trasporti e, con atto distinto, Usb Lavoro Privato Genova ed effettuato il 24 gennaio 2024 hanno aderito il 17,23% degli operatori di esercizio urbani, il 9,32% degli operatori di esercizio provinciali, il 6,67% degli addetti agli impianti verticali e il 17,39% dei macchinisti della metropolitana; non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante della ferrovia Genova Casella".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp